Huawei rzuci wyzwanie Apple. Prace już trwają

W Huawei trwają prace nad nowymi układami z serii Kirin. Chińska firma chce na tym polu konkurować między innymi z Apple.

W Huawei mają trwać intensywne prace nad nowymi układami ARM. Część z nich ma być przeznaczona do komputerów. Przedstawiciele firmy podobno liczną na to, że uda się na tym polu konkurować z firmą z Cupertino. Chcieliby, aby nowe procesory dorównywały wydajnością jednostkom Apple M3.

Nowy układ Huawei Kirin do PC-tów

Nowy układ Huawei, stworzony z myślą o komputerach, ma być wyposażony w sumie w osiem rdzeni. Cztery z nich to mają być wydajne jednostki Taishan V130, a cztery kolejne to już rdzenie energooszczędne. Poza tym chip ma oferować nowy układ graficzny Mailiang 920 z 10 klasterami (Mailiang 910 ma tylko 4 klaster).

Poza tym układ ma obsługiwać do 32 GB pamięci RAM, co oznaczałoby, że wyposażony będzie w 128-bitowy interfejs pamięci LPDDR5/LPDDR5X/DDR5. Z plotek wynika, że Chińczycy szykują dwa modele o oznaczenia Max oraz Pro, które mają różnić się możliwościami.

Huawei oczekuje, że procesor dorówna pod względem wydajności wielowątkowej układom Apple M3. Natomiast pod kątem wydajności graficznej ma mu być bliżej do Apple M2. Jeśli uda się to osiągnąć, to będzie to całkiem imponujący wynik. Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czy autorski Kirin będzie lepszym wyborem niż procesor Core Ultra 9 185H, z którego korzysta Matebook X Pro? Co do tego można mieć już wątpliwości.

Źródło zdjęć: Ascannio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware