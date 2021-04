Huawei stworzy elektryczny samochód? Prawie - dostarczy dla niego technologię

Arcfox Alpha S HBT będzie pierwszy samochodem, korzystającym z rozwiązań Huawei dla branży automotive.

Mimo problemów natury politycznej firma Huawei ma bardzo ambitne plany na przyszłość i aktywnie stara się podbić kolejne obszary rynku. Jednym z nich jest sektor autonomicznych samochodów, dla którego producent przygotował pełny pakiet rozwiązań. Pierwszym modelem, do którego trafią, będzie Arcfox Alpha S HBT, który już 17 kwietnia zostanie zaprezentowany podczas Shanghai Motor Show.

Arcfox Alpha S HBT będzie samochodem autonomicznym trzeciego poziomu, a więc o ile będzie w stanie samodzielnie poruszać się po drogach, to wymagać będzie ludzkiego nadzoru. "Inteligentna" część maszyny, w tym technologia Lidar oraz łączność 5G, zapewniana ma być właśnie przez rozwiązania Huawei.

Co ważne, nie będzie to ostatni samochód wyposażony w platformę Huawei HI. Według nieoficjalnych doniesień rozwiązania chińskiego producenta mają trafić także do modelu Arcfox Polar Fox HBT.

