Huawei FreeArc już w Polsce. Na start w mocnej promocji

Huawei FreeArc miały swoją premierę miesiąc temu, a teraz w końcu te ciekawe słuchawki wchodzą na polski rynek . Nowość docenią użytkownicy, którzy lubią trenować ze słuchawki na uszach , choć FreeArc sprawdzą się też na co dzień.

Od większości dostępnych na rynku słuchawek dousznych Huawei FreeArc wyróżniają się konstrukcją otwartą . Pozwala to na słuchanie muzyki przy zachowaniu pełnej świadomości dźwięków otoczenia. Otwarto-douszna konstrukcja zapewnia też naturalny przepływ powietrza , dzięki czemu eliminuje dyskomfort słuchawek wchodzących w głąb kanału słuchowego.

Kąt podparcia 140° oraz specjalny łącznik C-bridge zapewniają dopasowanie do kształtu ucha, a także trwałość oraz elastyczność obudowy. Łącznik wykonany jest ze stopu niklowo-tytanowego i nadaje słuchawkom charakterystyczny kształt łuku. Zakrzywiona forma w kształcie litery „S” minimalizują nacisk na ucho, zapewniając większy obszar przylegania.

Jak zapewnia Huawei, konstrukcja słuchawek FreeArc została opracowana na podstawie analizy 10 tysięcy kształtów uszu , dzięki czemu idealnie pasują do niemal każdego ucha.

Słuchawki FreeArc charakteryzują się odpornością na wodę i kurz na poziomie IP57 , co stanowi zabezpieczenie przed deszczem i potem.

Huawei FreeArc – a jak to gra?

Jak zapewnia Huawei, mimo otwartej konstrukcji słuchawki FreeArc zapewniają prywatność – dźwięki muzyki czy rozmów nie wydostają się na zewnątrz za sprawą zaawansowanego systemu odwracania fal dźwiękowych. Dźwięk trafia bezpośrednio do ucha użytkownika.

Dobry zasięg i czas pracy

Huawei zachwala, że dzięki podwójnej antenie słuchawki FreeArc pozwolą na połączenie z telefonem poprzez Bluetooth w odległości nawet do 400 metrów . Dzięki temu można np. zostawić telefon w szatni podczas treningu.

Po naładowaniu etui do pełna Huawei FreeArc pozwalają cieszyć się muzyką nawet przez 28 godzin, a same słuchawki oferują do 7 godzin ciągłego odtwarzania. Szybkie 10-minutowe doładowanie w etui pozwala na 3 godziny słuchania. Pełne naładowanie słuchawek trwa tylko około 40 minut.