Huawei coraz odważniej wchodzi na rynek samochodów

Huawei coraz pewniej czuje się w sektorze motoryzacji. Następny samochód marki Seres będzie tak naprawdę autem Huaweia.

Naszym czytelnikom nie musimy raczej tłumaczyć, czemu Huawei coraz mniej skupia się na smartfonach, a coraz bardziej na innych aspektach rynku. Najważniejsze jest jednak to, że ten przymusowy rozwój Huaweiowi idzie naprawdę bardzo dobrze. Pół roku temu pisaliśmy, że Huawei zaczął w Chinach sprzedawać samochód Seres SF5 ze swoją technologią HiCar. Rozwiązania te pozwalają na przełączanie się między aplikacjami na smartfonie i panelu sterowania pojazdem, umożliwiając dostęp do między innymi nawigacji czy muzyki w dowolnym czasie i miejscu. W ten sposób muzyka słuchana na smartfonie może być płynnie kontynuowana po wejściu do samochodu. Nie zabrakło sterowania głosowego, a także łączenie samochodu z innymi inteligentnymi urządzeniami. Użytkownik może łatwo z poziomu samochodu włączyć na przykład domową klimatyzację czy inne urządzenie w domu.

Teraz Huawei po raz kolejny zawrze sojusz z produkującą samochody firmą Seres. Nowy samochód będzie jednak w o wiele większym stopniu należał do Huaweia niż poprzedni. Teraz Seres będzie tak naprawdę odpowiadał tylko za produkcję. Huawei jest bowiem wierny swojej zasadzie, by nie produkować samochodów. To jednak Huawei zaprojektuje nowe auto, będzie odpowiedzialny za marketing, a nawet sprzedaż. Oczywiście nie zabraknie po raz kolejny usług HiCar. Wraz z rozwojem na rynku chińskim możemy być pewni jednego - w końcu Huawei wyjdzie z takimi produktami i poza ojczyznę.

