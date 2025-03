Honor rzuca wyzwanie Huawei. Watch 5 Ultra wkrótce w sprzedaży

Już jedno spojrzenie na zegarek Honor Watch 5 Ultra nasuwa myśl – skąd my to znamy? Oczywiście nie da się nie zauważyć dużego podobieństwa do zegarków z serii Huawei Watch GT 5 – nie tylko koperta ma taki sam, ośmiokątny kształt, podobne są też detale, jak obrotowa koronka czy płaski przycisk na godzinie czwartej.