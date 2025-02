Honor zaprezentuje własny system. Ekosystemy będą jadły mu z ręki

Jak ma to dokładnie wyglądać? Honor nie ujawnia wszystkich szczegółów, ale zapowiada, że będzie to nowy system pozwalający na integrację smartfonów Honor z urządzeniami działającymi w innych ekosystemach. Firma przekonuje, że to rozwiązanie znacząco ułatwi przesyłanie treści między sprzętami różnych producentów, stanowiąc kolejny krok w kierunku bardziej intuicyjnej i płynnej obsługi technologii. Od rozproszonych systemów do pełnej integracji – takim hasłem Honor opisuje nową funkcję Połączenia AI.