Nowa Lumia z przydatnym gadżetem za darmo. Kibice się ucieszą

Telefony HMD nie są obecne u operatorów, ale jeden z najciekawszych modeli tej marki wchodzi właśnie do oferty Plusa.

HMD Skyline to całkiem interesujący smartfon 5G średniej klasy, który swym wyglądem i konstrukcją nawiązuje do popularnych niegdyś telefonów Nokia Lumia. Podobnie jak i one, przyciąga wzrok żywymi kolorami obudowy – poza standardowym czarnym można się też zdecydować na różowy lub niebieski.