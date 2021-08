Handheld RS60 Ring Scanner usprawni pracę magazynierów i nie tylko

Hanheld Group, producent wytrzymałych komputerów mobilnych, wprowadził do sprzedaży RS60 Ring Scanner. To wygodne urządzenie do skanowania bez zbytniego angażowania w to rąk, przydatne w magazynach, w handlu detalicznym i w każdym innym miejscu, gdzie liczy się szybkość i mobilność.