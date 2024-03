Google odpicuje Twój telewizor i to za darmo

Masz telewizor lub przystawkę z systemem Google TV? Wkrótce powinny one dostać aktualizację, która zmieni wygląd głównego ekranu.

Google TV to jeden z najpopularniejszych systemów operacyjnych na telewizory oraz tzw. przystawki. To mniej więcej to samo, co kiedyś Android TV tylko w trochę nowszym wydaniu. Jeśli masz urządzenie właśnie z tym oprogramowaniem, to szykuj się na aktualizację, która nieco zmieni wygląd poszczególnych elementów.

Aktualizacja Google TV

O aktualizacji poinformował sam Google. Nowa wersja w najbliższych miesiącach ma być udostępniana wszystkim użytkownikom, więc możliwe, że niektórzy będą musieli na nią poczekać trochę dłużej. Nowa wersja oprogramowania nie wprowadza wielkich zmian. Nie będzie żadnych nowych funkcji. Najważniejsze jest odświeżenie głównego ekranu, który ma być nie tylko bardziej nowoczesny, ale też łatwiejszy w obsłudze.

Po pierwsze, zmienią się ikony aplikacji. Zamiast prostokątne będą one okrągłe i trochę mniejsze. Dzięki temu zmieści się ich więcej, co oznacza mniej przewijania przy długiej liście. Po drugie, zmieni się zakładka "aplikacje". Na samym końcu pojawią się w niej dwie nowe ikony: dodaj aplikację oraz zmień kolejność. Ich nazwa mówi sama za siebie, bowiem pozwolą one lepiej zorganizować listę aplikacji. Wcześniej było to możliwe, ale trochę bardziej upierdliwe.

Ostatnia zmiana dotyczy dodania ikony darmowych kanałów telewizyjnych. Wcześniej lista znajdowała się w zakładce "na żywo" i nie było to do końca przejrzyste dla użytkowników. Aktualizacja jest już udostępniania na urządzeniach z Google TV, ale — jak już wspominałem — pełen proces może potrwać nawet kilka miesięcy.

Źródło zdjęć: monticello / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Android Central