Zapnij pasy, Google chce być płatny

Firma Alphabet, właściciel Google, rozważa wprowadzenie opłat za funkcję premium w swojej wyszukiwarce opartej na sztucznej inteligencji. Tę informację podał Financial Times powołując się na osoby znające plan giganta internetowego. Ale podobno ta opcja nie jest jeszcze przesądzona.

Google ma bowiem jeszcze rozważać kilka opcji, w tym właśnie włączenie funkcji wyszukiwania opartych na sztucznej inteligencji do swoich usług subskrypcji premium. Zapewnia ona już dostęp do nowego asystenta Gemini AI w Gmailu i Dokumentach.

Taka decyzja oznaczałoby, że Google po raz pierwszy umieściłby którykolwiek ze swoich podstawowych produktów za paywallem.

Jednocześnie tradycyjna wyszukiwarka ma pozostać bezpłatna, a reklamy będą nadal pojawiać się obok wyników wyszukiwania nawet dla subskrybentów. Brak rezygnacji z reklam przy wyszukiwaniu Google potwierdziły także w oświadczeniu prasowym przesłanym dla Reutersa.

Nie bez znaczenia jest też w tym kontekście informacja o tym, że akcje Alphabet spadły o około 1% w rozszerzonym handlu.

Z drugiej strony spory kawałek tortu wyszarpuje chociażby ChatGPT wraz ze wspierającym go Microsoftem. A to wymusza, by internetowy gigant "najadł się" równie mocno mniejszym posiłkiem.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, AnaLysiSStudiO

Źródło tekstu: Yahoo Finance