Google gasi światło. Koniec wsparcia w całej Europie

Google porzuca termostaty Google Nest w Europie

Inteligentny termostat Google Nest to urządzenie służące do kontrolowania i automatyzacji procesu utrzymywania temperatury w domach i mieszkaniach. Niestety posiadacze tych urządzeń lub osoby myślące o zakupie nowszej wersji w Europie nie będą miały szczęścia. Google kończy wsparcie urządzeń tego typu pierwszej i drugiej generacji (wydanych odpowiednio w 2011 i 2012 r.). Począwszy od 25 października 2025 r. sprzęty te już nie będą otrzymywać aktualizacji oprogramowania. Oznacza to, że nie będzie można nimi także sterować za pomocą telefonu i przestaną działać wszystkie tryby (np. Home/Away). Jedyny rodzaj kontroli jaki pozostanie to ta bezpośrednio na urządzeniu.