Nowy procesor Apple to bestia. Tak sprawuje się M4 Pro

Właśnie pojawiły się pierwsze wyniki wydajności najnowszego procesora Apple: M4 Pro. Rezultaty są imponujące.

Imponująca wydajność w znacznie niższej cenie

Jak wykazały wyniki pomiarów Geekbench 6, M4 Pro to najszybszy procesor Apple, który do tej pory odnotowano w bazie danych. Do tej pory to miano należało do 24-rdzeniowego M2 Ultra, który można znaleźć w komputerze Mac Studio.

Jest to o tyle interesujące, bo Mac mini z 14-rdzeniowym M4 Pro osiągnął 22 094 punktów w operacjach wielordzeniowych, a 24-rdzeniowy M2 - 21 351. Tak więc kosztujący 7499 zł Mac mini z M4 Pro jest wydajniejszy niż wyceniony na 20 999 zł Mac Studio z M2 Ultra.

Jeśli chodzi o bezpośrednie porównania linii Pro, to M4 Pro jest o 45% szybsze niż najpotężniejsza wersja M3 Pro w wydajności wielordzeniowej, o czym świadczy 22 094 pkt. w Geekbench 6 nowego Maca mini z M4 Pro w porównaniu do 12-rdzeniowego MacBooka Pro z M3 Pro (15 282 pkt.).

Warto podkreślić, że wyniki M4 Pro zostaną na pewno przebite przez M4 Max - najmocniejszy chip zaprojektowany przez Apple na 2024 rok, jednak w tej chwili nie pojawiły się żadne dane pomiarowe M4 Max z Geekbench 6.

Najnowsza rodzina Maców z procesorami M4 trafi do sprzedaży 8 listopada 2024 r.

Źródło zdjęć: Apple / Youtube

Źródło tekstu: Macrumors