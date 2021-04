43-calowy monitor dla graczy Gigabyte Aorus FV43U wkrótce trafi do sprzedaży

Gigabyte Aorus FV43U to nowy monitor dla graczy, który wyróżnia się przede wszystkim przekątną aż 43 cali. Model ten wkrótce trafi do sprzedaży, ale cena nie jest niska.

Firma Gigabyte, pod marką Aorus, stworzyła ciekawy monitor dla wymagających graczy. Gigabyte Aorus FV43U, bo tak brzmi jego nazwa, to model z 43-calowym ekranem o rozdzielczości 4K Ultra HD, czyli 3840 × 2160 pikseli. Producent zastosował w nim 10-bitowy panel Quantum Dot z odświeżaniem 144 Hz oraz czasem reakcji (MPRT) na poziomie 1 ms. Maksymalna jasność to z kolei 1000 nitów z włączonym HDR-em.

Gigabyte zapewnia, że monitor w 97 procentach pokrywa paletę barw DCI-P3, co byłoby bardzo dobrym wynikiem, jak na model gamingowy. Warto też wspomnieć o obecności złącza HDMI 2.1, dzięki któremu możliwe jest wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K z płynnością 120 Hz tak za pośrednictwem komputerów z nowymi kartami graficznymi, jak i konsol nowej generacji.

Monitor na razie trafi do przedsprzedaży na rynkach azjatyckich, ale niewykluczone, że wkrótce pojawi się także w Europie, w tym również w Polsce. Nie spodziewajcie się jednak niskiej ceny. Według dostępnych informacji Gigabyte Aorus FV43U kosztuje równowartość 1500 dolarów, co według aktualnego kursu daje kwotę około 5900 zł. Dodając do tego podatki, w kraju nad Wisłą należałoby się spodziewać kwoty w granicach 6500 zł.

Źródło tekstu: Hexus.net