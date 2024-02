Genesis prezentuje Thor 230 TKL. To niedroga klawiatura mechaniczna

Genesis wprowadza na rynek klawiaturę, której kupno nie uderzy mocno po kieszeni. Co więcej, pojawi się też tańsza jej wersja z ograniczonymi funkcjami podświetlenia.

Klawiatury mechaniczne mają to do siebie, że zazwyczaj są drogie, głośne i dają po oczach. Genesis w przypadku Thor 230 TKL proponuje nieco inne podejście do mechaników, o czym świadczy, chociażby dodatkowa pianka między PCB a płytą klawiatury, która pochłania drgania i tłumi dźwięki. Producent przekonuje, że wspomniany model jest cichszy nawet o 20% w porównaniu do standardowych klawiatur mechanicznych na rynku.

Genesis wprowadza na rynek niedrogą klawiaturę mechaniczną

Już dziś do sklepów trafi nowa klawiatura marki Genesis. Klawiatura Thor 230 TKL oferowana jest w kilku wariantach z różnymi rodzajami przełączników. Gracz ma do wyboru switche liniowe Outemu Red lub dotykowe Outemu Brown, które wyróżniają się wysoką dynamiką, gładkim ruchem oraz trwałością na poziomie 50 milionów kliknięć. Niemniej jednak, z myślą o indywidualnych preferencjach, w GENESIS Thor 230 TKL zaimplementowano 3-pinowe gniazda hot swap. Umożliwiają one łatwą i szybką wymianę na dowolny mikroprzełącznik firm takich jak Outemu, Akko czy KTT. Cały proces ułatwi dołączony do zestawu metalowy switch puller.

Keycapy w GENESIS Thor 230 TKL wykonano z tworzywa ABS przy użyciu technologii podwójnego wtłaczania (Double Injection). Oznacza to nie tylko doskonałą czytelność znaków i wysoką odporność na ścieranie się legend podczas intensywnego użytkowania, ale także zapewnia najlepsze możliwe wrażenia płynące z podświetlenia klawiszy.

Co istotne, Genesis Thor 230 TKL umożliwia podłączenie nie tylko do komputera, ale także do konsol PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One X | S bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

GENESIS Thor 230 TKL trafia do sprzedaży 29.02.2024 r. w kilku wariantach kolorystycznych: biały, czarny oraz czarny z kolorowymi keycapami. Klawiatura debiutuje w rekomendowanej cenie detalicznej 179 zł. Dodatkowo pojawi się również wersja Thor 230 TKL Lite (z ograniczonymi funkcjami podświetlenia), w cenie 149 zł.

Najważniejsze cechy:

zamknięta konstrukcja typu non-floating key

przełączniki liniowe Outemu Red lub dotykowe Outemu Brown z dust proofem

3-pinowe gniazda hot swap (kompatybilne z switchami Outemu, AKKO i KTT) do szybkiej wymiany przełączników

wysokiej jakości nasmarowane stabilizatory

pianka wygłuszająca między płytką PCB a płytą klawiatury

wyciszona spacja (40% cichsza od standardowych spacji w klawiaturach mechanicznych)

keycapy Double Injection z tworzywa ABS i grawerowane laserowo skróty multimedialne

kompatybilność z PC, Android, PS4, PS5, Xbox Series X | S, Xbox One X | S

podświetlenie Prismo Effect™ z 16 milionami kolorów oraz 25 trybami pracy, w tym nowym trybem equalizera

pełny n-key rollover

antypoślizgowe dwustopniowe nóżki

organizer kabli w obudowie

dedykowane oprogramowanie z możliwością nagrywania makr.

Zobacz: GeForce RTX 5090 ma być szybszy nawet o 70 proc. od RTX 4090

Zobacz: HONOR rzuca wyzwanie Apple. Mowa o konkurencji dla MacBook Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne