Genesis prezentuje nowe obudowy. Ma być tanio i dobrze

Marka Genesis zaprezentowała nowe obudowy dla fanów kompaktowych konstrukcji, ale z dobrym przewiewem i możliwością zamontowania wydajnego chłodzenia AiO.

Genesis Diaxid 605F oraz Diaxid 605F ARGB to dwie nowe obudowy w ofercie marki Genesis. Pod względem budowy są to niemal identyczne modele. Różni je tylko obecność chłodzenia ARGB w drugim wariancie, na co zresztą wskazuje jego nazwa.

Genesis Diaxid 605F

Oba modele pozwalają za zamontowanie w sumie 8 wentylatorów: 3 o średnicy 120/140 mm na froncie, 2 o średnicy 120/140 mm na górze, 2 o średnicy 120 mm na dole i 1 o średnicy 120 mm z tyłu. Fabrycznie wariant Genesis Diaxid 605F ma zamontowane 5 wentylatorów Oxal 120, a Genesis Diaxid 605F ARGB 4 wentylatory Oxal 120 ARGB.

Obudowy dodatkowo wyposażone są w magnetyczne filtry na dole i spodzie obudowy, a także przedni panel mesh z mniejszymi oczkami (0,8 mm), które również mają skuteczniej zatrzymywać kurz na zewnątrz.

Genesis Diaxid 605F są kompatybilne z płytami głównymi ATX, microATX i mini-ITX. Jest w nich miejsce na 2 dyski SSD 2,5", jeden HDD 3,5", a do tago dochodzi jeszcze 1 slot hybrydowy 2,5/3,5". We wnętrzu zmieści się karta graficzna o długości do 351 mm, chłodzenie o wysokości 168 mm oraz chłodzenie AiO 420/360/280/240/120 o grubości chłodnicy do 27 mm (montowane na froncie).

Przed panel wyposażony jest w port USB-C (Gen 2 do 10 Gbit/s), 2 USB Typu A (3.2 Gen 1) oraz osobne wejścia dla mikrofonu i audio (2 × 3,5 mm). Ceny to 329 zł za model Diaxid 605F w kolorze białym lub czarnym oraz 379 zł za Diaxid 605F ARGB (również w wersji białej lub czarnej).

Źródło zdjęć: Genesis

Źródło tekstu: Genesis