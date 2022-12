GeForce RTX 4070 Ti bije najlepszą kartę poprzedniej generacji

W bazie programu Octabench pojawiły się wyniki wydajności karty graficznej GeForce RTX 4070 Ti. Jest dobrze, bo okazuje się lepsza od najlepszego modelu poprzedniej generacji.

GeForce RTX 4070 Ti to karta po przejściach. Początkowo została zaprezentowana jako GeForce RTX 4080 12 GB, ale nie spodobało się to użytkownikom i NVIDIA musiała ją przemianować na RTX 4070 Ti. Szkoda, że prawdopodobnie nie oznacza to niższej ceny i nowy model będzie znacząco droższy od swojego odpowiednika z poprzedniej generacji. Dobrze, że przynajmniej będzie dużo wydajniejszy.

Wydajność GeForce RTX 4070 Ti

Wyniki wydajności karty GeForce RTX 4070 Ti zostały zauważone w bazie programu Octabench. Jest to narzędzie, które dobrze bada możliwości poszczególnych modeli, chociaż pod względem renderingu, a nie gamingu. Nie zmienia to faktu, że nadchodząca karta okazała się lepsza od najwydajniejszego modelu poprzedniej generacji, czyli GeForce RTX 3090 Ti.

GeForce RTX 4070 Ti zdobył w teście Octabench 725,3 pkt. Dla porównania GeForce RTX 3090 Ti uzyskuje w tym samym programie średnio mniej więcej 690 punktów. Zatem możemy mówić o wzroście wydajności na poziomie około 5 procent. Całkiem nieźle, chociaż cena 849 dolarów, a o takiej chodzą plotki, nadal wydaje się mocno przesadzona za GPU z serii xx70.

Czy to oznacza, że nowa karta będzie też lepsza w grach? Co do tego nie możemy mieć 100-procentowej pewności. Przede wszystkim, o czym już wspominałem, Octabench sprawdza wydajność w renderowaniu, a nie w grach. Poza tym nie wiemy, jaki dokładnie model został przetestowany. Możliwe, że była to konstrukcja mocno podkręcona, stąd tak dobre wyniki.

Dlatego z ostatecznymi wnioskami lepiej poczekać na niezależne testy. Karta GeForce RTX 4070 Ti zostanie zaprezentowana już 3 stycznia, przy okazji targów CES 2023. Jeśli pogłoski są prawdziwe, to do sklepów trafi 2 dni później, czyli 5 stycznia.

