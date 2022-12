GeForce RTX 4070 Ti będzie drogi, ale nadal lepszy niż RTX 4080

Na początku roku do sprzedaży trafi karta GeForce RTX 4070 Ti. Tajemnicą pozostawała jej cena. Właśnie ją poznaliśmy i będzie drogo.

Już 3 stycznia, na targach CES 2023, NVIDIA zaprezentuje nową kartę graficzną GeForce RTX 4070 Ti. No może nie jest ona do końca nowa, bo jeden z producentów potwierdził, że jest to przemianowany model RTX 4080 12 GB. Specyfikacja jest identyczna, zmieniło się jedynie oznaczenie.

Otwarty pozostawało pytanie o cenę. Wszyscy spodziewali się, że skoro karta została zdegradowana do serii xx70, to NVIDIA obniży cenę 899 dolarów, z którą zapowiedziany został model RTX 4080 12 GB. Niestety, nie mamy dobrych informacji.

Cena GeForce RTX 4070 Ti

Według najnowszych plotek NVIDIA zamierza sprzedawać model GeForce RTX 4070 Ti w wersji Founders Edition po identycznej cenie, czyli 899 dolarów. Dla porównania rekomendowana cena RTX 3070 w dniu premiery to 599 dolarów więc mówimy o różnicy aż 300 dolarów. Marnym pocieszeniem jest fakt, że niektórzy producenci podobno mają obniżyć cenę własnych modeli do 849 dolarów, ale mowa o najbardziej podstawowych konstrukcjach.

GeForce RTX 4070 Ti będzie drogi, ale nadal bardziej opłacalny niż GeForce RTX 4080. Patrząc na deklarowaną wydajność obu modeli (48,74 kontra 40,09 TFLOPS), słabsza karta ma lepszy przelicznik mocy obliczeniowej do ceny. Różnica może nie jest kolosalna, ale jest. Przy RTX 4080 płacimy dolara za 0,04065 TFLOPS, a przy RTX 4070 Ti już dolara za 0,04459 TFLOPS. Nadal najbardziej opłacalny pozostaje RTX 4090, gdzie za dolara mamy 0,5165 TFLOPS wydajności.

GeForce RTX 4070 Ti zostanie zaprezentowany 3 stycznia. Do sprzedaży trafi prawdopodobnie dwa dni później, czyli 5 stycznia.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech