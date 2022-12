Włosi ujawnili, kiedy GeForce RTX 4070 Ti trafi do sklepów

Jeden z włoskich sklepów ujawnił datę premiery karty GeForce RTX 4070 Ti. Wiemy, kiedy nowy model trafi do sprzedaży.

Niemal pewne jest, że już 3 stycznia, na targach CES 2023 w Las Vegas, NVIDIA zaprezentuje nową kartę graficzną GeForce RTX 4070 Ti. Chociaż słowa "nowa" jest w tym przypadku lekko przesadzone, ponieważ jest to tak naprawdę przemianowany GeForce RTX 4080 12 GB, którego prezentacja odbyła się kilka tygodni temu.

Jednak co innego prezentacja, a co innego premiera na sklepowych półkach. Na szczęście jeden z włoskich sprzedawców prawdopodobnie wyszedł przed szereg i przedwcześnie poinformował, kiedy GeForce RTX 4070 Ti trafi do sprzedaży.

Data premiery karty GeForce RTX 4070 Ti

Włoski sklep Drako.it uruchomił odliczanie do premiery karty graficznej GeForce RTX 4070 Ti. To kończy się 5 stycznia, czyli 2 dni po prawdopodobniej prezentacji na CES 2023. Według plotek embargo na recenzje zejdzie 4 stycznia i to właśnie wtedy będziemy mieli okazję przeczytać pierwsze testy. Pamiętaj jednak, że to tylko plotki, więc wiele może się jeszcze zmienić.

Karta GeForce RTX 4070 Ti wyposażona będzie w rdzeń AD104 z 7680 jednostkami CUDA, 60 rdzeniami RT i 240 rdzeniami Tensor. Zaoferuje 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej magistrali. Daje to przepustowość 504 GB/s. Karta ma mieć TBP na poziomie 285 W, dzięki czemu możliwe będzie zastosowanie dwóch 8-pinowych złączy zasilania zamiast nie najlepszego, 16-pinowego złącza 12VHPWR. Cena nie jest jeszcze znana, ale skoro to już nie jest RTX 4080, to powinna być trochę niższa.

Zobacz: Kombinowali z kartami graficznymi. Teraz mają duży problem

Zobacz: Karty GeForce RTX 4090 i RTX 4080 poniżej cen rekomendowanych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kiklas / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechPowerUp