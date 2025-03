Gamingowy DELL G15 5530-5499 w świetnej promocji. Krótko mówiąc: jest grubo

Sam korzystam z MacBooka Air, który jest ponad dwukrotnie lżejszy i również dwukrotnie cieńszy. Czemu więc uważam, że DELL G15 5530-5499 jest laptopem, którego wymiary to zaleta? Ponieważ mój komputer to lekki, cichy i przyzwoicie wydajny laptop do niewymagającej pracy, który trzyma kilkanaście godzin na baterii. Natomiast ten DELL to prawdziwy potwór do gier, który z powodu potężnych podzespołów potrzebuje naprawdę solidnego chłodzenia. A olbrzymie otwory wentylacyjne i potężna chłodnica wymagają przestrzeni. W tym modelu mają jej dosyć, aby laptop mógł działać na pełnych obrotach. A to wszystko w promocji 500 zł taniej.

DELL G15 5530-5499

Zanim jednak przejdziemy do tego, co ta bestia skrywa w swych trzewiach, to spójrzmy na ekran. Jest to 15,6-calowa, matowa matryca o odświeżaniu 165 Hz. Oznacza to, że można na niej widzieć obraz we właśnie tylu klatkach na sekundę. A wszystko to przy 100% pokryciu sRGB. Gry na tym ekranie wyglądają wręcz fenomenalnie.