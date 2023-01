HyperX prezentuje wypasione myszki i kontrolery dla graczy

Bez różnicy czy wolisz grać z użyciem klawiatury i myszki, czy jednak z kanapy z padem w dłoni. HyperX ma coś dla Ciebie! Specyfikacja i cena robią dobre wrażenie.

W ramach odbywających się właśnie w Las Vegas targów CES 2023 jeden z wiodących na rynku producentów specjalizujących się w peryferiach komputerowych zapowiedział nowe produkty. Mowa o amerykańskiej firmie HyperX, która przygotowała nowy kontroler i dwie myszki.

Nowe akcesoria dla graczy zadebiutują już w marcu i kwietniu

HyperX Clutch Gladiate to oficjalnie licencjonowany, przewodowy kontroler do konsoli Microsoft Xbox. Ma on wymiary 155 x 110 x 65 milimetrów i waży 276 gramów. Jego cechy szczególne to programowalne przyciski tylne, teksturowane uchwyty oraz gniazdo jack 3,5 mm dla zestawów słuchawkowych.

Dużo ciekawiej prezentuje się jednak HyperX Pulsefire Haste 2, czyli nowa myszka dla graczy. Korzysta ona z autorskiego sensora HyperX 26K oferującego rozdzielczości od 400 do 26 000 DPI, prędkość do 650 IPS i przyśpieszenie do 50 G. Całość dopełniają przełączniki HyperX Switch o żywotności do 100 milionów kliknięć.

Skorupa myszy jest symetryczna, lekka i oferuje sześć przycisków. Rozmiary gryzonia to 124 x 67 x 38 milimetrów przy wadze około 75 lub 60 gramów (wersja przewodowa / bezprzewodowa). Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała, obie z podświetleniem RGB LED. Ślizgacze wykonano z PTFE.

HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless wyposażono we wbudowany akumulator 370 mAh, który zdaniem producenta wystarcza na do 100 godzin grania. Ładowanie odbywa się przez złącze USB typu C.

Kontroler HyperX Clutch Gladiate trafi do sprzedaży w marcu 2023 z sugerowaną ceną 35 USD (około 155 PLN). Myszki HyperX Pulsefire Haste 2 zadebiutują w kwietniu 2023 z ceną 60 / 80 USD (około 265 / 380 PLN).

