To jest prawdziwa, gamingowa myszka. Mieści cały komputer

Miniaturyzacja sprzętów komputerowych pozwala dzisiaj na budowanie niesamowitych projektów. Jednym z nich jest komputer w całości zamknięty w obudowie myszki.

Zastanawialiście się kiedyś, czy dałoby się zamknąć cały komputer w obudowie myszki? Ja też nie, ale YouTuber o nazwie Electo zadał sobie takie pytanie. Co więcej, na samym pytaniu nie skończył. Ideę postanowił zamienić w działający produkt. Czy efekt końcowy możemy nazywać prawdziwym, gamingowym gryzoniem?

Komputer w myszce dla graczy

Electo nie tylko zmieścił w myszce podzespoły komputera, ale też przyczepił do niej niewielki ekran. Dzięki temu jest to w pełni działający PC, na którym da się uruchomić gry. Może i nie działają one najlepiej, bo zwykły Minecraft ma problemy z osiągnięciem płynności 20 klatek na sekundę, ale nie zmienia to faktu, że sam projekt jest niezwykle ciekawy.

Zresztą nie jest to jego jedyny projekt tego typu. Electo ma na swoim koncie wiele podobnych przeróbek, w tym ogromną myszkę z zamkniętym w środku komputerem typu NUC, klawiaturę z projektorem, a także model gryzonia ze zintegrowaną klawiaturą. Widać, że YouTuber lubi realizować najbardziej szalone pomysły. Może i mają one zerową wartość pod kątem użytkowym, ale w tym wypadku nie ma to wielkiego znaczenia. Liczy się dobra zabawa i samo pokazanie, że się da.

Źródło zdjęć: Electo YT

Źródło tekstu: Electo YT