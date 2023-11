Zbudowali największą klawiaturę mechaniczną na świecie

Firma Alienware podjęła się nietypowego zadania zbudowania największej klawiatury mechanicznej na świecie. Do tego dorzucili też myszkę.

Co się stanie, gdy weźmiesz gamingową klawiaturę mechaniczną i myszkę dla graczy, a następnie powiększysz je aż 14-krotnie? Odpowiedź na to pytanie daje firma Alienware, która podjęła się tego zadania.

Największa klawiatura mechaniczna na świecie

Firma Alienware wybrała do tego zadania klawiaturę mechaniczną AW420K oraz myszkę AW720M. Każde urządzenie zostało powiększone aż 14-krotnie. W ten sposób powstała klawiatura o długości ponad 5 metrów, w której klawisz spacji mierzy tyle, co przeciętna osoba.

Do budowy tego monstrum wykorzystano drukarki 3D. Stworzenie samej spacji zajęło podobno aż 3 dni. Firma Alienware musiała też stworzyć własne przełączniki mechaniczne, bo z oczywistych powodów na rynku nie było modeli, które pasowałyby do tak wielkiej konstrukcji. Oba urządzenia, czyli klawiatura i myszka, są w pełni funkcjonalne, chociaż do używania ich potrzeba kilku osób.

Alienware zaprosiło do współpracy profesjonalnych graczy Dota2 z Team Liquid. Za pomocą gigantycznej klawiatury rozegrali oni mecz w popularnej produkcji z gatunku MOBA. Przy takich rozmiarach peryferiów cała drużyna sterowała jedną postacią.

Źródło zdjęć: Alienware

Źródło tekstu: TweakTown