Kupujesz procesor, a tam niespodzianka. O tym warto wiedzieć

AMD Ryzen 7 7800X3D to jeden z najpopularniejszych procesorów dla graczy. Ten fakt wykorzystali oszuści, którzy zarzucili rynek fałszywymi wersjami układów.

AMD Ryzen 7 7800X3D cieszy się dużym zainteresowaniem. Powodów ku temu jest kilka. Po pierwsze, to procesor z jednym z najlepszych stosunków wydajności do ceny. Po drugie, nie bez znaczenia były też problemy Intela, przez które wiele osób straciło zaufanie do niebieskiego producenta. Niestety, ową popularność postanowili wykorzystać oszuści.

Fałszywe procesory AMD Ryzen 7 7800X3D

Sytuacja przytrafiła się jednemu z rumuńskich użytkowników, który kupił procesor na OLX. Cena była normalna, więc nic nie zapowiadało oszustwa. Tymczasem, po włożeniu układu do komputera, ten nie działał. Użytkownik użył woltomierza, aby sprawdzić CPU, ale ten nie pokazał żadnych wskazań. Ryzen 7 7800X3D był martwy.

Sprawą zainteresował się Der8auer, który odkupił procesor, a następnie dokładnie go sprawdził. Szybko wyszło na jaw, że chociaż na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało prawidłowo, włącznie z oznaczeniami, to układ znacząco różnił się od prawdziwego.

Pierwszą wskazówką były nieprawidłowe rozmiary procesora. Jego płytka PCB miała zaledwie 0,964 mm grubości, gdzie normalnie powinna mieć około 1,3 mm. Już samo to powodowało, że układ nie mógł być prawidłowo dociskany do gniazda na płycie głównej. Poza tym rozpraszacz ciepła również miał złą grubość na wszystkich ramionach, a kondensatory nie miały zabezpieczenia w postaci specjalnego kleju.

Oskalpowanie procesora wykazało, że w środku nie znajduje się żaden chiplet. Była to tak naprawdę pusta obudowa układu bez niczego w środku. To pokazuje, że w oszustwo włożono wiele wysiłku. Dlatego pamiętajcie, aby podobnych zakupów dokonywać ze sprawdzonych źródeł i nie wierzcie w niewiarygodne okazje (chociaż w tym przypadku cena akurat była standardowa).

Źródło zdjęć: Vedat Oguzcan / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech