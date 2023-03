Próbował przemycić elektronikę. Nie uwierzysz, gdzie ją schował

Celnicy przyłapali mężczyznę na próbie przemytu elektroniki. Urządzenia schował w nietypowym miejscu.

Chińscy celnicy na początku marca przyłapali pewnego mężczyznę na próbie przemytu elektroniki. Trzeba przyznać, że miejsce schowania sprzętów było bardzo pomysłowe. Niestety, funkcjonariusze zwrócili na schowek w trakcie prześwietlania bagażu.

Dyski SSD schował w hulajnodze

Chińczyk aż 84 dyski SSD M.2 NVMe schował w hulajnodze elektrycznej Yadea KS. Umieścił je w specjalnej foli, dzięki czemu łatwo było je wyciągnąć. Na jego nieszczęście celnicy znali tego typu metody. Najczęściej przemytnicy wykorzystują do tego komorę na akumulator i tam właśnie znaleźli schowane nośniki półprzewodnikowe marki Kingston.

Do zdarzenia doszło w Obszarze Wielkiej Zatoce Guangdong-Hongkong-Makau. Nie był to pierwszy tego typu przypadek. Chińscy celnicy praktycznie co chwilę zatrzymują przemytników. Sami pisaliśmy o mężczyźnie, który był obklejony 160 procesorami albo kobiecie, która udawała ciężarną, a w fałszywym brzuchu miała ponad 200 układów Intela.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Chiński Urząd Celny

Źródło tekstu: VideoCardz