Inteligentny ogrodnik wkracza do akcji. Oto nowy robot koszący Ecovacs

Rewolucja bez przewodów: moc technologii RTK i LiDAR

Sercem robota koszącego Ecovacs GOAT O1200 RTK jest rewolucyjna technologia RTK (Real-Time Kinematic), wspierana przez zaawansowane systemy LELS i LiDAR oraz sygnały z nawet 45 satelitów. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim koniec z uciążliwym układaniem przewodów granicznych. Robot mapuje ogród z centymetrową precyzją (dokładność ok. 2-3 cm), tworząc wirtualne granice. Dzięki temu doskonale radzi sobie w ogrodach o nieregularnych kształtach, z licznymi nasadzeniami czy wąskimi przejściami (już od 70 cm szerokości), działając do 30% skuteczniej niż tradycyjne roboty.

Dalsza część tekstu pod wideo

Funkcja Ecovacs SmartEdge automatycznie rozpoznaje krawędzie trawnika, a połączenie LiDAR 3D-ToF i kamery typu "rybie oko" zapewnia stabilną nawigację nawet tam, gdzie sygnał satelitarny jest osłabiony, na przykład pod gęstymi koronami drzew czy przy wysokich budynkach. Robot inteligentnie planuje ścieżki koszenia, optymalizując czas pracy i nie pomijając żadnego fragmentu trawnika.

Wydajność i delikatność w jednym

GOAT O1200 RTK to prawdziwy siłacz, ale działający z gracją. Kosi do 400 m2 trawnika w ciągu godziny, a jego wydajny akumulator litowo-jonowy (20 V / 4 Ah) pozwala na około 75 minut ciągłej pracy. Wystarcza to na pielęgnację terenów o powierzchni do 1200 m2. Szerokość koszenia 220 mm i elektrycznie regulowana wysokość cięcia (od 3 do 9 cm), realizowana przez pływającą tarczę, gwarantują równomierny i estetyczny efekt, dopasowany do rodzaju trawy.

Robot bez problemu pokonuje pochyłości do 45 stopni i niewielkie przeszkody (do 3 cm wysokości). Co ważne, pracuje bardzo cicho – generuje hałas na poziomie maksymalnie 59 dB, czyli niewiele głośniej niż nowoczesna lodówka, nie zakłócając spokoju domowników. Po zakończeniu pracy lub w razie niskiego poziomu baterii, sam wraca do stacji dokującej, gdzie ładuje się do pełna w około 140 minut.

Inteligentne zarządzanie w zasięgu ręki

Obsługa robota jest intuicyjna dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej (łączność Bluetooth). Z poziomu smartfonu możesz tworzyć harmonogramy koszenia na cały tydzień, wyznaczać strefy, które mają być koszone (lub omijane), łączyć lub dzielić obszary, a także monitorować status urządzenia w czasie rzeczywistym. Sama instalacja jest bezprzewodowa i, dzięki zaawansowanemu mapowaniu, zajmuje zazwyczaj około 15 minut. Robot samodzielnie analizuje przestrzeń i jest niemal natychmiast gotowy do pracy.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo ludzi i zwierząt to priorytet. Dzięki zaawansowanej technologii AIVI 3D i czujnikom LiDAR 3D ToF, GOAT O1200 RTK rozpoznaje ponad 200 typów przeszkód – od mebli ogrodowych, przez zabawki, po małe zwierzęta, takie jak jeże czy krety. Robot z gracją je omija, zapewniając spokój zarówno właścicielowi, jak i niespodziewanym ogrodowym gościom. Dodatkowo, klasa szczelności IPX6 oznacza, że urządzenie jest odporne na wodę i może pracować nawet podczas deszczu czy przy wysokiej wilgotności powietrza.

Dostępność i cena

Ecovacs GOAT O1200 RTK to flagowiec, ale producent wprowadza na polski rynek także dwa inne modele z tej serii:

GOAT O800 RTK : oferuje technologię RTK w cenie 4199 zł i jest dedykowany nieco mniejszym ogrodom,

: oferuje technologię RTK w cenie i jest dedykowany nieco mniejszym ogrodom, GOAT O500 Panorama EU: w cenie 3799 zł, wykorzystuje innowacyjny system lokalizacji wizualnej (Visual Localization System) oparty na kamerze panoramicznej 360°, kamerze "rybie oko" i LiDAR 3D-ToF. Jest to idealne rozwiązanie do mniejszych i bardziej zacienionych ogrodów, gdzie sygnał satelitarny może być niestabilny, gdyż robot nawiguje w oparciu o obiekty w ogrodzie.