Dysk zewnętrzny CRUCIAL X9 kupisz w ostrej promocji, ale liczba sztuk jest mocno ograniczona

Nie inaczej jest w przypadku nośnika CRUCIAL X9. Jest to zewnętrzny dysk SSD, który może się pochwalić prędkością odczytu na poziomie 1050 MB/s. Jest to możliwe, ponieważ korzysta on z interfejsu USB 3.2 Gen. 2. Warto więc podłączyć go do najszybszego portu USB-C w naszym komputerze. Nośnik ten oferuje 1 TB przestrzeni na nasze pliki.