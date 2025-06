Szybkie SSD PCIe 6.0? Poczekamy na nie jeszcze kilka lat

Podczas tegorocznych targów Computex 2025 prezes Silicon Motion , Wallace C. Kou, ujawnił ambitne plany firmy dotyczące rozwoju kontrolerów SSD, w tym premierę pierwszego układu PCIe 6.0 przeznaczonego dla segmentu enterprise. Nowy rozwiązanie z 16 kanałami NAND ma zostać wykonane w litografii 4 nm i trafić na rynek pod koniec 2026 roku, a stworzone zostało z myślą o platformach NVIDIA Rubin .

Konsumenckie SSD PCIe 6.0 nie wcześniej niż w 2030 roku

Kou przyznał, że PCI Express 6.0 to duże wyzwanie technologiczne - nie tylko pod względem fizycznej warstwy sygnałowej (PHY), ale również kosztów. Jeden tape-out (czyli pojedyncze wdrożenie do produkcji) w 4 nm kosztuje nawet 30-40 milionów dolarów, co znacznie ogranicza konkurencję na rynku. Zdaniem prezesa SMI, większość nowych firm nie przetrwa, jeśli nie posiadają odpowiedniego kapitału i zasobów R&D.