NVIDIA Rubin szybciej niż się spodziewano. To budzi obawy

Jakiś czas temu NVIDIA ogłosiła, że przechodzi na roczny cykl wydawniczy nowych architektur. Jednak wszystko wskazuje na to, że ten harmonogram został jeszcze bardziej przyspieszony - różnica między premierą rodzin Blackwell Ultra i Rubin wyniesie zaledwie sześć miesięcy. Według najnowszych doniesień akceleratory Rubin oraz procesory Vera mają trafić do fazy testowej we wrześniu, a proces tape-out został już rozpoczęty.