Nadciągają szalenie wielkie i wydajne SSD od GIGABYTE

Na rynku przybywa nośników SSD w standardzie PCI Express 5.0. Tym razem GIGABYTE pokazało swój drugi, jeszcze wydajniejszy model z serii AORUS.

Najnowsze procesory jak AMD Ryzen 7000 i Intel Raptor Lake-S oraz dedykowane im płyty główne obsługują interfejs PCI Express 5.0. W porównaniu do dostępnego do tej pory PCI Express 4.0 oferuje on dwa razy większą przepustowość. W przypadku domowych komputerów wykorzystają to przede wszystkim nośniki SSD.

Nowy SSD od GIGABYTE zaoferuje wydajność do 12 400 MB/s

Jednak chociaż wspomniane CPU i MOBO są już jakiś czas na rynku, to w sklepach nadal jest dostępne niewiele SSD PCIe 5.0. Powód? Mała liczba odpowiednich kontrolerów i pamięci NAND. Jednak tajwański gigant w postaci firmy GIGABYTE zapowiedział właśnie oficjalnie swój drugi model.

GIGABYTE AORUS Gen5 1200 to nośnik półprzewodnikowy typu M.2 2280, korzystający z interfejsu PCIe 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Mamy tutaj do czynienia z kontrolerem Phison E26, 232-warstowymi kośćmi 3D TLC NAND od Microna i pamięcią podręczną LPDDR4 4 GB. Producent wspomina jak na razie tylko o modelu 2 TB.

Tajwańczycy obiecują wydajność do 12 400 MB/s dla odczytu oraz do 11 800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. To spory skok względem wcześniejszego modelu oferującego kolejno do 10 000 i 9500 MB/s.

Oczywiście to co przykuwa najbardziej uwagę na pierwszy rzut oka to ogromny fabryczny radiator. Mamy tutaj całe zatrzęsienie żeberek oraz dwa ciepłowody. Zwiększa to wysokość SSD do 44,7 milimetrów. Tym samym nie do każdego zestawu komputerowego będzie pasować. Zwłaszcza jeśli złącze M.2 jest pod kartą graficzną.

GIGABYTE nie zdradza sugerowanej ceny za AORUS Gen5 1200. Jednak słabszy model AORUS Gen5 1000 2 TB kosztuje aktualnie w Polsce około 1335 złotych, a więc tutaj powinno być podobnie lub minimalnie drożej.

