Dimensity 9400e już jest. Ten układ trafi do nowych OnePlus i Realme

Dimensity 9400e to układ stanowiący nieco słabszą i tańszą alternatywę dla topowych Dimensity 9400 i 9400+, jednak wciąż powinien zapewnić wysokie osiągi, trafiając do telefonów z mocnej, średniej półki aspirujących do „zabójców flagowców”. Co ciekawe, niemal identyczną specyfikację ma inny, nowy układ MediaTeka – Dimensity 9300+. Obydwie jednostki mają konkurować ze Snapdragonem 8s Gen 4.