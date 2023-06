To ma być najcieńszy laptop gamingowy na świecie. Cena jest kosmiczna

Firma Dell pokazała nowego gamingowego laptopa o nazwie Alienware x14 R2. Ma to być najcieńszy, 14-calowy model dla graczy na świecie.

Dell Alienware x14 R2 to nowy gamingowy laptop w ofercie marki. Producent twierdzi, że jest to najcieńszy, 14-calowy model na świecie, który skierowany jest do graczy. Design urządzenia robi wrażenie.

Dell Alienware x14 R2

Obudowa laptopa wykonana jest z anodyzowanego aluminium, stopu magnezu oraz nierdzewnej stali. Dzięki temu sprzęt ma się charakteryzować nie tylko większą trwałością, ale też przyjemną dla oka estetyką.

Jeśli chodzi o specyfikację, to Dell Alienware x14 R2 wyposażony jest w 14-calowy ekran o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i odświeżaniu 165 Hz. O wydajność dbają: procesor Intel Core i7-13620H, 16 GB pamięci LPDDR5, a także układ graficzny GeForce RTX 4050 z 6 GB pamięci VRAM.

Poza tym laptop oferuje dysk SSD M.2 NVMe o pojemności 1 TB, WiFi 6 AX211 2 × 2, Bluetooth oraz złącze USB-C 3.2 Gen2 z Power Delivery i DisplayPort, wyjście HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1, dwa złącza Thunderbolt 4 (również z PD i DP), a także czytnik kart pamięci microSD.

Komputer ma wymiary 321,08 × 260,41 × 14,5 mm i masę 1,91 kg. Ceny zaczynają się od 1850 euro już z podatkiem i przesyłką, więc tanio z pewnością nie jest. Kwota ponad 8 tys. zł za taką konfigurację z pewnością nie zachęca do zakupu, ale trzeba przyznać, że jakość wykonania powinna stać na bardzo wysokim poziomie.

Źródło zdjęć: Dell

Źródło tekstu: Guru3D