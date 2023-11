Empik powraca z drugą generacją swojego czytnika GoBook

Empik zaprezentował drugie urządzenie z serii GoBook. Obiecują, że wytrzyma nawet miesiąc na jednym ładowaniu oraz obsłuży 25 formatów tekstowych i graficznych bez konieczności konwersji.

Pierwsza generacja czytnika Empik GoBook pojawiła się na rynku niemal 2 lata temu i powstała we współpracy z firmą PocketBook, producentem popularnych w Polsce czytników. Nie inaczej jest w przypadku GoBooka 2.0, który został oparty na podzespołach najnowszego modelu PocketBook. Verse. Jest wyposażony w komfortowy dla oczu 6-calowy ekran dotykowy E-Ink Carta i podświetlenie SMARTlight z regulacją temperatury barwnej ekranu.

Empik prezentuje czytnik GoBook 2.0. Tanio nie będzie

Empik GoBook 2.0. został wyposażony w kilka dodatkowych funkcji, które mają na celu podniesienie jakości korzystania z urządzenia na co dzień. Czytnik zyskał wejście USB-C, nową solidną konstrukcję, pozostając przy tym wciąż lekki. Marka dodała też możliwość przeglądania katalogu ebooków oraz dodawania do biblioteki tytułów z poziomu czytnika w aplikacji Empik Go. Nowe urządzenie jest kompatybilne z 25 formatami plików tekstowych, oraz graficznych, które nie wymagają konwersji.

Twórcy nowego czytnika postanowili wzbogacić go nie tylko o nowe rozwiązania technologiczne, ale także zadbali o zmianę wyglądu. GoBook 2.0 dostępny jest w kolorze sky lagoon, który nawiązuje do brandowego koloru aplikacji Empik Go.

Urządzenie, które powstało we współpracy Empik Go i firmy PocketBook, będzie dostępne we wszystkich salonach stacjonarnych Empiku oraz na empik.com. Wraz z czytnikiem użytkownik otrzymuje zainstalowaną na urządzeniu aplikację Empik Go oraz darmowy kod na 60 dni do abonamentu Go Mini, w ramach którego można przeczytać lub przesłuchać 4 tytuły z puli ponad 130 tys. e-booków, audiobooków i podcastów.

Cena urządzenia w oficjalnym sklepie Empiku to 589 złotych.

