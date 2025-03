Często podróżujesz? Ta kompaktowa, składana ładowarka o mocy 65 W idealnie dopasuje się do Twojego bagażu

W przypadku ładowarek nie ma już tak kolorowo. Wszystkie niewielkie i cienkie kostki są... no cóż, cienkie jeśli chodzi o oferowaną moc . Na szczęście na rynku pojawia się coraz więcej ładowarek składanych , czyli takich, które swoją budową przypominają dość płaski powerbank, a ich wtyczka do gniazda sieciowego jest złożona, przez co zajmuje niewiele miejsca . Tak się natomiast składa, że jedna z tych ładowarek jest obecnie w promocji za jedyne 159,99 złotych .

Hama Ładowarka składana

I trzeba przyznać, że nie jest to byle jaka składana ładowarka. Oferuje ona zaledwie 18 mm grubości, a mimo to dostarcza do 65 W mocy. A wszystko to przy dwóch portach USB-C i jednym USB-A. Warto dodać, że nie jest to konstrukcja, w której wysuwają się tylko bolce, przez co pasuje jedynie do płaskich, pojedynczych gniazdek. Tutaj bez problemu podłączymy ją także do tych z głębszym wejściem dedykowanych okrągłym wtyczkom z uziomem. A wszystko to za 159,99 złotych. Dla osób, które dużo podróżują trudno o lepsze rozwiązanie.