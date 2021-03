Corsair K65 RGB Mini - mała klawiatura dla graczy w wersji 60%

Corsair K65 RGB Mini to nowa klawiatura mechaniczna, która powinna przypaść do gustu osobom, które nie mają za dużo miejsca na biurku.

Corsair K65 RGB Mini to nowa i przede wszystkim bardzo mała klawiatura mechaniczna dla graczy. W formacie 60% oferuje niemal to samo, co pełnowymiarowa wersja (poza sekcją numeryczną). Oznacza to między innymi zastosowaniem przełączników mechanicznych Cherry MX, podświetlenia RGB, Corsair Axon Hyper-Processing, które pozwala na raportowanie z częstotliwością 8000 Hz oraz keycapów typu double-shot.

Oprócz tego klawiatura obsługuje marka i za pomocą skrótów klawiszowych pozwala na kontrolowanie multimediów. Dostępna jest z trzema rodzajami przełączników: Cherry MX Red, Cherry MX Silent Red oraz Cherry MX Speed Silver, z czego wszystkie mają charakterystykę linearną i różnią się jedynie hałasem oraz szybkością aktywacji klawisza. Poza tym Corsair K65 RGB Mini ma 8 MB pamięci, co pozwala na zapisanie do 50 profilów, N-Key Rollover oraz anti-ghosting, a także odczepiany przewód USB-C. Cena to 109,99 dolarów (bez VAT).

Razem z klawiaturą do sprzedaży trafiają też keycapy Corsair PBT Double-Shot Pro w 6 wersjach kolorystycznych - czarnej, białej, niebieskiej, czerwonej, różowej oraz miętowej. W zestawie z nimi znajdują się też o-ringi, które zmniejszają hałas generowany przez wciskane klawisze. Cena zestawu to 29,99 dolarów (bez VAT).

Źródło tekstu: Corsair