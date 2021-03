Cooler Master prezentuje MasterFrame 700 - obudowę typu Open-Air

Firma Cooler Master wprowadziła do swojego portfolio nową obudowę MasterFrame 700, która powinna zainteresować najbardziej wymagających użytkowników, którzy pragną zadbać o idealny przepływ powietrza.

Cooler Master MasterFrame 700 to obudowa pod wieloma względami nietypowa. Przede wszystkim, za sprawą konstrukcji typu Open-Air, zapewnia ona idealny przepływ powietrza, bo ten z wielu stron nie jest blokowany przez ścianki obudowy. Dodatkowo dwa skrzydła o pełnym zakresie ruchów dają dużą dowolność przy montażu podzespołów, również w przypadku customowych systemów chłodzenia cieczą. W razie potrzeby można je też całkowicie obrócić i obudowę zamienić w stół testowy.

Cooler Master MasterFrame 700

Wbrew pozorom obudowa oferuje dużo miejsca na komponenty. W trybie Open-Air jest wystarczająca przestrzeń na rezerwuar z pompą oraz dwa radiatory o długości 360 mm. W momencie ustawienia wszystkiego w trybie stołu znajdzie się miejsce jeszcze na trzeci radiator o długości do 420 mm. Oprócz tego zmieścimy maksymalnie siedem dysków 2,5" lub cztery 3,5", a także dwa zasilacze ATX o długości do 210 mm każdy oraz kartę graficzną o długości do 450 mm. Cooler Master MasterFrame 700 jest też kompatybilna z całą masą płyt głównych aż do formatu SSI-EEB włącznie.

Ciekawie zapowiada się też możliwość powieszenia obudowy na ścianie, bowiem ta jest zgodna ze standardem VESA 100 × 100 mm. Według producenta waga całości nie powinna wtedy przekraczać 14 kg. Obudowa Cooler Master MasterFrame 700 trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w cenie około 900 zł.

Zobacz: Logitech G333 - pierwsze gamingowe słuchawki douszne w ofercie firmy

Zobacz: NVIDIA przez przypadek usunęła ograniczenie wydajności RTX 3060 w kopaniu kryptowalut

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Cooler Master