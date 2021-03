Logitech G333 - pierwsze gamingowe słuchawki douszne w ofercie firmy

Firma Logitech zaprezentowała pierwsze w jej ofercie słuchawki douszne dla graczy o nazwie G333. Te mogą być wykorzystywane zarówno przez posiadaczy komputerów, smartfonów, jak i konsol.

Logitech G333 to nowe słuchawki w ofercie szwajcarskiego producenta. To zupełnie pierwszy model douszny tej marki, który powstał z myślą o graczach. Logitech zapewnia, że pozwalają one na bardziej kompaktowe granie przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości dźwięku.

Zobacz: Logitech G733 Lightspeed – słuchawki gamingowe? Wygodniejszych nie znajdziesz!

Logitech G333 - doszune słuchawki dla graczy

Słuchawki wyposażone są w podwójne sterowniki - jedne są dedykowane do tonów średnich i wysokich, a inne do tonów niskich, czyli po prostu basów. W teorii ma to zapewniać bogatsze szczegóły tak w trakcie grania, jak i słuchania muzyki. Oczywiście, jak na sprzęt dla graczy, nie mogło zabraknąć też wbudowanego mikrofonu. Logitech G333 można podłączyć do innych sprzętów - komputerów, konsol lub urządzeń mobilnych - albo za pomocą tradycyjnego złącza mini-jack 3,5 mm, jak i z wykorzystaniem portu USB-C (w zestawie znajduje się odpowiednia przejściówka).

Zastosowany w Logitech G333 kabel na płaską konstrukcję, co powinno przełożyć się na dłuższą żywotność, ale też mniejszą podatność na plątanie. Sama obudowa słuchawek wykonana jest z aluminium. Do sprzedaży trafią trzy podstawowe wersje kolorystyczne - biała, czarna oraz fioletowa. Oprócz tego producent przygotował limitowaną edycję inspirowaną League of Legends. Cena na ten moment nie jest znana, ale wariant VR na stronie producenta kosztuje 50 dolarów.

Zobacz: Razer Huntsman V2 Analog test klawiatury, która wyprzedza swoje czasy

Zobacz: Marshall Major IV - nowe słuchawki zaoferują 80 godzin grania na jednym ładowaniu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Logitech