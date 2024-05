Laptop Acer w super promocji. Idealny do pracy i nauki

W sieci sklepów RTV Euro AGD ruszyła promocja na 14-calowego Chromebooka firmy Acer. Cena nigdy jeszcze nie była tak niska.

ARM-owy wariant Acer Chromebook w świetnej cenie

Jeśli szukać prostego, a przy tym wydajnego komputera, którego nie trzeba optymalizować do płynnego działania i zawsze jest gotowy do pracy, platforma Chrome OS firmy Google może okazać się strzałem w dziesiątkę. Na laptopie można uruchamiać aplikacje Google'a, jak i instalować aplikacje w wersji dla Androida.

Sercem Acer Chromebook 314 CB314-2H-K7U6 jest mobilny układ MediaTek Kompanio 500 M8183, do tego dostajemy 4 GB pamięci LPDDR4X RAM i pamięć wewnętrzną 128 GB. Akumulator 40 Wh i energooszczędne podzespoły zapewniają cały dzień pracy bez konieczności szukania ładowarki.

A pracować przyjdzie nam na 14-calowym ekranie o wysokiej rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 px), który wykonany został w technologii IPS i ma matową powłokę. W specyfikacji nie zabrakło łączności Bluetooth czy złącza USB 3.1 Typ C z obsługą ekranów zewnętrznych.



Porządna promocja w RTV Euro AGD

W ramach oferty wyprzedażowej sieć sklepów RTV Euro AGD oferuje ten komputer w cenie zaledwie 999 zł zamiast 1499 zł i jest to najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni. Sprzęt objęty jest też opcją 30 rat zero procent (33,30 zł miesięcznie), z pierwszą płatnością odroczoną aż do sierpnia. Promocyjna cena obowiązuje do 14 maja.

