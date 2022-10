Alphacool Core Ocean T38 to tanie i wydajne zestawy All in One

Planujesz kupno nowego procesora? Musisz pamiętać o porządnym chłodzeniu. Jeśli szukasz wydajności i ciszy w niskiej cenie to Alphacool ma coś dla Ciebie.

Zarówno procesory AMD Ryzen 7000, jak i Intel Raptor Lake-S to demony wydajności w grach i programach. Wszystko dzięki dużej liczbie rdzeni i wątków oraz wysokim taktowaniom. Niestety oznacza to również wysoki pobór mocy, a to skutkuje wysokimi temperaturami.

Alphacool Core Ocean T38 wyceniono od 309 do 475 złotych

Tym samym coraz więcej osób sięga po chłodzenia od firm trzecich. Często są to gotowe układy chłodzenia cieczą oferujące niskie temperatury i wzorową kulturą pracy. A tak się składa, że firma specjalizująca się w częściach do autorskich układów LC pokazała swoje kolejne, tanie zestawy All in One.

Alphacool Core Ocean T38 to seria gotowych zestawów chłodzenia cieczą. Mamy tutaj do czynienia z aluminiową chłodnicą i miedzianą stopką. Do wyboru są modele z radiatorem o długości 120, 240, 280, 360 i 420 milimetrów. Całość doprawiona dyskretnym podświetleniem ARGB LED na bloko-pompce.

Zastosowane wentylatory to Alphacool Core 120 i Core 140. W pierwszym przypadku są to 120-milimetrowe jednostki pracujące do 2500 RPM przy wydajności do 62,8 CFM i ciśnieniu do 2,13 mmH2O. W drugim mowa o maksymalnej prędkości do 2000 RPM przy wydajności do 92,3 CFM i ciśnieniu do 2,53 mmH2O.

Opisywane chłodzenia kompatybilne są z nowszymi i starszymi procesorami. Mowa więc o wsparciu gniazd AMD AM4 i AM5 oraz Intel LGA 115x, 1200, 1700 i 2066.

Mocną stroną serii Alphacool Core Ocean T38 są niskie ceny, które prezentują się następująco:

Alphacool Core Ocean T38 120 mm - 63 euro, czyli około 309 złotych

Alphacool Core Ocean T38 240 mm - 75 euro, czyli około 369 złotych

Alphacool Core Ocean T38 280 mm - 80 euro, czyli około 395 złotych

Alphacool Core Ocean T38 360 mm - 86 euro, czyli około 420 złotych

Alphacool Core Ocean T38 420 mm - 97 euro, czyli około 475 złotych

Źródło zdjęć: Alphacool

Źródło tekstu: oprac. własne