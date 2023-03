Sharkoon przedstawia tanie zestawy AiO z RGB LED

Marzy Ci się zestaw chłodzenia cieczą? Jesteś fanem RGB LED? Nie chcesz wydawać dużo pieniędzy? Nie ma sprawy! Sharkoon ma coś, co sprosta Twoim wymaganiom.

Najnowsze procesory AMD Ryzen 7000 oraz Intel Raptor Lake oferują najwyższą wydajność w grach i programach. Osiągnięto to za sprawą większej liczby rdzeni i wątków oraz wyższych taktowań. Oczywiście oznacza to również spory pobór mocy i wysokie temperatury pod obciążeniem.

Chłodzenia Sharkoon zaczynają się już od 369 złotych

Na popularności zyskują więc gotowe zestawy chłodzenia cieczą, tak zwane "AiO". Są one proste w montażu, miłe dla oka i oferują wydajność wyższą od tradycyjnych coolerów powietrznych. A tak się składa, że Sharkoon wypuścił właśnie trzy nowe modele które kuszą niską ceną oraz bogatym podświetleniem RGB LED.

Sharkoon S70, S80 i S90 RGB to gotowe zestawy chłodzenia cieczą, które korzystają z klasycznych aluminiowych radiatorów o długości 240 lub 360 milimetrów i grubości 27 milimetrów. Zastosowana bloko-pompka ma miedzianą podstawę, a gumowe przewody doczekały się tekstylnego oplotu.

We wszystkich trzech modelach mowa o wentylatorach 120-milimetrowych pracujących z prędkością do 2000 RPM przy wydajności do 131,9 m3/h, ciśnieniu do 2,9 mmH 2 O i deklarowanej głośności do 35 db(A). Każde ze "śmigieł" może pochwalić się dwunastoma adresowalnymi diodami RGB LED.

Opisywane chłodzenia kompatybilne są z nowszymi i starszymi procesorami. Mowa więc o gniazdach Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2011(-3), 2066 oraz AMD AM5, AM4, AM3(+), AM2(+), FM2, FM1, TR4 i TRX4.

Sharkoon S70 i S80 RGB to modele 240-milimetrowe, a różnią się one pokrywą bloko-pompki. W pierwszym przypadku mowa o połyskliwym wykończeniu, w drugim zaś zdecydowano się na diamentowe krawędzie i efekt nieskończoności. Sharkoon S90 RGB to propozycja 360-milimetrowa korzystająca z designu jak w S80. We wszystkich trzech przypadkach w środku dostajemy tą samą pompkę oferującą do 3200 RPM.

Opisywana seria powinna lada moment trafić do sklepów, sugerowane ceny wyglądają następująco:

Sharkoon S70 RGB - 80 euro, czyli około 375 złotych

- 80 euro, czyli około 375 złotych Sharkoon S80 RGB - 100 euro, czyli około 469 złotych

- 100 euro, czyli około 469 złotych Sharkoon S90 RGB - 130 euro, czyli około 609 złotych

