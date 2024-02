Takiego chłodzenia nie widziałeś. Ekran tak duży jak iPhone 15

Czy w tym szaleństwie jest metoda? Lamptron pokazał chłodzenie z wielkim ekranem LCD, droższe niż niejeden procesor czy karta graficzna.

Na rynku podzespołów komputerowych mamy całe zatrzęsienie dużych i małych firm. Konkurencja jest więc spora, a producenci próbują z całych sił zwrócić na siebie uwagę konsumentów. Przerabialiśmy już modę na hartowane szkło, podświetlenie RGB LED, a teraz przyszła pora na dodatkowe ekrany LCD.

Lamptron ST060 wyceniono na zawrotne 1295 złotych

Kolejna z firm postanowiła wzbogacić swoje chłodzenie procesora o wyświetlacz. Tym jednak razem nie chodzi o mały ekran na bloko-pompce zestawu AiO, a ogromne rozwiązanie na klasycznym coolerze CPU.

Lamptron ST060 to dwuwieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 152 x 153 x 120 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z sześcioma 6-milimetrowymi ciepłowodami oraz zamkniętą podstawą. Całość dopełniają dwa 120-milimetrowe wentylatory o prędkości do 1500 RPM i deklarowanej kulturze pracy do 35,3 dB(A).

To co jednak wyróżnia opisywany sprzęt na tle konkurencji to zintegrowany ekran o przekątnej 6 cali i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, który umieszczono na górze chłodzenia. Może on wyświetlać parametry PC lub dowolne inne grafiki, animacje i filmy. Łączy się za pomocą USB typu A oraz HDMI.

Wspierane są nowsze i starsze procesory o TDP do 260 W. Mowa o gniazdach Intel LGA 1700, 2011(-3), 1200, 115x i 1366 oraz AMD AM5 i AM4.

Lamptron ST060 trafi na rynek w trzech wersjach - całkowicie czarna oraz srebrna i biała z ARGB LED. Sugerowana cena to 299 euro, czyli zawrotne 1295 złotych. Trudno więc tutaj mówić o jakiejkolwiek opłacalności, nawet mimo dołączonej licencji na oprogramowanie diagnostyczne AIDA64.

