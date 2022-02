Miniaturowe chłodzenie dla procesorów Intel Alder Lake-S

Małe, tanie i wydajne - takie jest najnowsze chłodzenie procesora od firmy JONSBO. Chińczycy tym razem postanowili zadowolić konsumentów planujących złożenie niewielkiego zestawu komputerowego z procesorem z 12. generacji od Intela.

Chociaż ceny w sklepach i na portalach aukcyjnych nieco spadły, to nadal bardzo trudno kupić nową kartę graficzną. Dostępne modele mają wysokie ceny, daleko odbiegające od sugerowanych przez producentów. Sporo osób przesiadło się więc na laptopy i konsole, a fani stacjonarnych PC składają maszyny SFF.

JONSBO HP400S wspiera procesory Intela oraz AMD

SFF to skrót od Small Form Factor, czyli niewielkich komputerów opartych na płytach głównych Mini ITX zamkniętych w kompaktowych obudowach. Często korzystają one ze zintegrowanego układu graficznego w procesorze. Czemu? Z powodu ograniczonego miejsca. Dotyczy to również przestrzeni na chłodzenie procesora. Dzisiaj pochylimy się nad najnowszym produktem od cenionej chińskiej marki JONSBO.

JONSBO HP400S to niskoprofilowe, horyzontalne chłodzenie o wymiarach 103 x 92 x 36 (głębokość x szerokość x wysokość) milimetrów i wadze około 380 gramów, licząc wraz z wentylatorem. Mamy tutaj do czynienia z czterema poniklowanymi ciepłowodami o średnicy 6 milimetrów oraz aluminiowym radiatorem.

Całość dopełnia wentylator 90-milimetrowy typu slim, który wyposażono w jedenaście łopatek oraz łożysko hydrauliczne. Jednostka pracuje z prędkością od 800 do 3000 (±10%) obrotów na minutę przy wydajności do 48,3 CFM, ciśnieniu powietrza do 3,24 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 33 dB(A).

JONSBO HP400S przygotowany został z myślą o nowszych i starszych procesorach od Intela korzystających z gniazda LGA 115x, 1200 lub 1700. Nie zabrakło też wsparcia dla jednostek od AMD i socketu AM4. Chińczycy dość odważnie deklarują, że ich rozwiązanie bez problemu schłodzi CPU o TDP do 140 W.

Opisywany cooler pojawił się już w sprzedaży w Chinach. Jego cena na platformie Aliexpress ustalona została na 33 dolary, czyli około 139 złotych. Data premiery w Europie nie została niestety podana.

Źródło zdjęć: JONSBO

Źródło tekstu: JONSBO, oprac. własne