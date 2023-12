Jonsbo udowadnia, że chłodzenie nie musi być duże i brzydkie

JONSBO ma nowe układy chłodzenia dla posiadaczy małych obudów komputerowych. Tym razem postawiono na konstrukcję dwuwieżową i bogate RGB LED.

Każdy kto składał kiedyś samemu zestaw komputerowy zdaje sobie sprawę, że fabryczne układy chłodzenia dołączane do procesorów AMD oraz Intela pozostawiają wiele do życzenia. Są one brzydkie, głośne i niezbyt wydajne. To właśnie dlatego taką popularnością cieszą się rozwiązania od firm trzecich.

JONSBO CR-1400 DV2 wyposażono w efekt nieskończoności

Nie każdy ma jednak miejsce w obudowie na wielkie zestawy All in One. Na szczęście tutaj z pocą przychodzą klasyczne coolery powietrzne. A tak się składa, że JONSBO ma kolejną ciekawą propozycję.

JONSBO CR-1400 DV2 to układ chłodzenia o wymiarach 136 x 92 x 144 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z dwoma aluminiowymi radiatorami, sześcioma 6-milimetrowymi rurkami cieplnymi oraz dwoma wentylatorami. Całość dopełnia bogate podświetlenie RGB LED.

Zastosowane wentylatory to jednostki 92-milimetrowe wyposażone w siedem łopatek i łożysko FDB. Pracują one z prędkością do 2300 RPM, przy przepływie powietrza do 38,2 CFM, ciśnieniu do 2,0 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 33,8 dB(A). Powinno być więc cicho.

Opisywany cooler obsługuje nowsze i starsze procesory korzystające z gniazda Intel LGA 1700, 1200, 115x lub AMD AM5, AM4. Producent nie zdradził maksymalnego TDP obsługiwanych CPU, ale biorąc pod uwagę rozmiar będzie to propozycja najlepiej pasująca do jednostek o poborze mocy 65 W lub mniej.

JONSBO CR-1400 DV2 trafi do sprzedaży w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Sugerowana cena pozostaje nieznana, ale znając dotychczasową ofertę Chińczyków można zakładać okolice 149 złotych.

Zobacz: Duża pojemność i brak RGB LED. Tym kusi Thermaltake

Zobacz: Zapomnij o wentylatorach. Tak wygląda przyszłość

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jonsbo

Źródło tekstu: oprac. własne