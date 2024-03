EKWB pomoże posiadaczom Intela. Porzucony sprzęt wraca do życia

Tam gdzie Intel zawiódł z pomocą przychodzą entuzjaści. Wygląda na to, że to nie koniec wyjątkowego projektu Cryo. Jego kontynuację zapowiedziało EKWB.

Intel to największy i najpopularniejszy na świecie producent procesorów komputerowych. Amerykanie w 2020 roku wraz z partnerami (Cooler Master i EKWB) wzięli na warsztat moduły Peltiera, zapewniając gotowe zestawy All in One oraz specjalne bloki do autorskich układów LC. Przedsięwzięcie nosiło nazwę Intel Cryo.

Chłodzenie od EKWB to koszt rzędu 2555 złotych

Jednak rozwój projektu zaniechany został 1 lipca 2023, a aktualizacje bezpieczeństwa i poprawki błędów wydawano tylko do 31 grudnia 2023. Co jednak najważniejsze - nie zobaczymliśmy wsparcia dla rodziny Intel Core 14. generacji. Z tego faktu byli niezadowoleni zarówno konsumenci, jak i wspomniani partnerzy.

EKWB poinformowało jednak, że będzie kontynuować Intel Cyro. Wszystko za sprawą ich najnowszego zestawu EK-Quantum Delta² TEC oraz dedykowanego oprogramowania. Wspiera on nie tylko procesory Intel Core 12. i 13. generacji, ale również odblokowane jednostki Intel Raptor Lake Refresh takie jak:

Intel Core i5-14600K

Intel Core i5-14600KF

Intel Core i7-14700K

Intel Core i7-14700KF

Intel Core i9-14900K

Intel Core i9-14900KF

To świetna wiadomość dla entuzjastów, bowiem Intel Cryo zapewnia fenomenalnie niskie temperatury nawet po OC, z którym nie mogą się równać zestawy AIO czy autorskie układy chłodzenia. Gorzej ma się jednak sprawa z poborem mocy czy cenami. EK-Quantum Delta² TEC wyceniono na 2555 złotych.

