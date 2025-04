Cena poleciała aż miło. Ten produkt był za 150 zł, a dziś kupisz go za 67,99 zł

Mowa tu o głośniku Bluetooth CELLULARLINE Music Sound Party Mini . Oferuje on dźwięk o mocy 5 W, przy 7 godzinach ciągłego odtwarzana muzyki. A wszystko to w dość agresywnej, imprezowej obudowie wyposażonej w oświetlenie LED. I to za jedyne 67,99 zł .

CELLULARLINE Music Sound Party Mini

To jednak nie wszystko. Urządzenie to potrafi działać także jako niezależny odtwarzacz. Wtedy wystarczy tylko podpiąć do niego pendrive z muzyką, lub włożyć kartę pamięci. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z niego jak z przewodowego głośnika dzięki złączu AUX. A wszystko to za 67,99 zł.