Cena iPhone 16e zwala Cię z nóg? Tego kupisz dziś za mniej, niż 2000 złotych

iPhone 13

Dlatego też iPhone 13 to wciąż produkt godny polecenia. Najgorsze, co można o nim powiedzieć to to, że ma notcha. Wydajność? Wciąż stoi na bardzo wysokim poziomie. Przez długi czas pracowałem na iPadzie z procesorem starszym o jedną generację i działa on wciąż jak złoto. Aparat 12 Mpix? To wciąż obraz o znacznie większej rozdzielczości, niż 4K. Liczy się jakość zdjęć/filmów, a nie ich rozdzielczość. A tu jest ona fenomenalna. Znajdziemy tutaj nawet MagSafe, więc skorzystamy z wielu akcesoriów dostępnych dla nowych iPhone. A wszystko to za mniej, niż 2000 złotych.