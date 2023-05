Bolą Cię nadgarstki? Hama proponuje nowe myszy ergonomiczne

Hama ogłosiła premierę serii myszek komputerowych MW V2 i EMW. Możemy liczyć na tanie, proste i wygodne rozwiązania.

Hama zaprezentowała aż cztery wersje tanich myszek bezprzewodowych, w których przeważa prostota. Wśród nich znajduje się też model ergonomiczny, będący w stanie odciążyć nadgarstki użytkownika, co jest ważne przy długich godzinach pracy przy komputerze.

Hama wprowadza na rynek myszki za grosze

Najbardziej podstawowym modelem zaprezentowanym przez markę Hama jest z pewnością MW-300 V2, któego czułość wynosi 1200 DPI, co wystarczy do zwykłych prac biurowych. W dodatku waży zaledwie 70 gramów oraz zasilana jest bateriami AAA. Jej cena detaliczna to 49 złotych.

Następnym modelem pokazanym przez markę Hama jest MW-400 V2, który oferuje już 6 przycisków. Jej Wymiary to 6,5 x 9,6 x 4,2 cm, zaś waga wynosi 80 g. Każdy może łatwo dopasować pracę kursora do swoich preferencji, dobierając odpowiednią czułość: 800, 1200 lub 1600 DPI. Co więcej, od spodu zostały zamontowane ślizgacze. Cena tego modelu to 59 złotych.

W przypadku MW-500 V2 również znajdziemy 6 przycisków z rolką, powleczone polimerem ślizgacze, regulację DPI w zakresie 800, 1200 lub 1600 oraz zaprojektowanie z myślą o osobach praworęcznych. Wymiary prezentują się następująco: 8,5 x 12 x 4,2 cm. Istotnymi wyróżnikami są jej kształt i przede wszystkim wbudowana bateria litowo-jonowa oraz złącze USB-C do zasilenia myszki energią poprzez kabel tego samego rodzaju. Model MW-500 V2 kosztuje już 79 złotych.

Wisienką na torcie jest natomiast myszka EMW-700, która została stworzona specjalnie dla osób spędzających masę czasu przy komputerze. Jej pionowa budowa i ergonomiczne kształty sprawiają, że nadgarstki o wiele mniej się męczą. Co więcej, wachlarz czułości wynosi tu 1000, 1600 i 2400, a samą myszkę można połączyć z nawet trzema urządzeniami jednocześnie i przełączać między nimi jednym przyciskiem. Tutaj jednak cena jest zauważalnie wyższa, gdyż wynosi 169 złotych.

