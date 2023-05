Apple rejestruje nowy znak. To zapowiedź szybkiej premiery

Od kilku miesięcy pojawiają się plotki na temat gogli wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości z logo nadgryzionego jabłka. Pierwszej prezentacji prawdopodobnie doczekamy się na nadchodzącym WWDC, które rozpoczyna się już 5 czerwca. Najnowsze informacje sprawiają, że staje się to jeszcze bardziej prawdopodobne.

Apple w ostatnim czasie zarejestrowało znak towarowy xrOS. Co prawda firma zrobiła to w Nowej Zelandii i za pomocą Deep Dive LLC, ale to tylko przykrywka dla nadgryzionego jabłka. W ten sposób firma z Cupertino stara się ukrywać swoje plany (tym razem się nie udało).

🚨 holy shit! Apple trademarked (via a shell corp) an "xrOS" word mark in SF Pro in New Zealand just last week pic.twitter.com/Ow274yyuBU