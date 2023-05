ASUS odpowiada na kontrowersję ws. płyt AM5 i Ryzenów 7000

ASUS odpowiedział na kontrowersje w sprawie ostatnich zawirowań z płytami głównymi AM5 i procesorami Ryzen 7000.

Procesory AMD z serii Ryzen 7000 ulegały uszkodzeniu z powodu zbyt wysokich napięć. Czerwoni wydali aktualizację AGESA, która rozwiązała ten problem, ale jednocześnie powodowała kilka innych. Dlatego też wydawane są kolejne poprawki, które ostatecznie mają w pełni opanować sytuację.

Wydawało się, że sprawa jest rozwiązana, przynajmniej częściowo. Jednak ogromna krytyka spadła na firmę ASUS, która w zaistniałej sytuacji zachowała się nie do końca odpowiednie. Teraz firma wydała oświadczenie, aby wyjaśnić wszystkie kontrowersje.

Krytyka ASUSA

Za co ASUS był krytykowany? Zdaniem kilku YouTuberów i dziennikarzy firma wydawała aktualizacje AGESA, które nie powinny trafić do użytkowników. Poza tym poprawki do BIOS-ów miały być niedopracowane, przez co procesory Ryzen 7000 działały na niebezpiecznych napięciach. Wreszcie ASUS miał usuwać ze swojej strony starsze wersje oprogramowania.

To jednak nie wszystko. Marka została też oskarżona i wydawanie aktualizacji, które naruszają gwarancje. ASUS miał też rekomendować używanie swoich płyt na ustawieniach domyślnych, czyli bez profilów EXPO i DOCP, więc docelowo z niższą wydajnością, niż pozwalałby na to podzespoły w komputerze.

Dlatego firma wydała oświadczenie, w którym zapewnia, że korzystanie z profilów EXPO, DOCP i XMP jest objęte gwarancją. Poza tym wszystkie wydawane aktualizacje BIOS mają być zgodne z wytycznymi AMD co do ustawień napięć procesorów Ryzen 7000.

Chcemy odpowiedzieć na obawy zgłaszane przez naszych użytkowników dotyczące tego, czy ostatnie aktualizacje BIOS-u wpłyną na gwarancję płyt głównych ASUS AM5. Chcielibyśmy zapewnić naszych klientów, że zarówno beta, jak i w pełni zatwierdzone aktualizacje BIOS-u dla płyt głównych ASUS AM5 są objęte oryginalną gwarancją producenta.

- czytamy w oświadczeniu.

Źródło zdjęć: Jack Skeens / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware