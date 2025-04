Biedronka ruszyła z promocją. 50% taniej, ale tylko przez weekend

Jeśli zatem ktoś akurat rozgląda się za tego typu sprzętem, to warto przyjrzeć się nieco bliżej ofercie sklepu internetowego Biedronka Home. Przez cały najbliższy weekend, czyli od 11 do 13 kwietnia przenośny monitor zakupimy w cenie 299 złotych. Cena regularna sprzętu, poza okresem promocyjnym, to 599 zł.

Przenośny monitor Blackview 15.6" to świetne i nowoczesne rozwiązanie dla wszystkich, którzy są w ciągłym ruchu i cenią sobie mobilność. Jednocześnie, sprzęt zadowoli wszystkich, którzy marzą o wysokiej jakości obrazu. Monitor jest ultrasmukły i ma grubość zaledwie 6 mm. Można zatem śmiało pokusić się o stwierdzenie, że jest idealny do przenoszenia z miejsca na miejsce. To wszystko sprawia, że staje się on wymarzonym kompanem podróży oraz pracy zdalnej.