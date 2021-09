Biedronka kusi fanów taniej elektroniki. Co tym razem? [27.09.2021]

Biedronka, zwyczajowo jak co tydzień, od następnego poniedziałku (27.09.2021) rusza z nową ofertą wyprzedażową, a w niej tym razem m.in. latarka z funkcją powerbanku.

Biedronka już zdążyła nas wszystkich przyzwyczaić, że cyklicznie wrzuca do oferty tanią elektronikę lokalnych importerów. Oto przed Wami powtórka z rozrywki, a konkretniej latarka warsztatowa marki lethe.

Urządzenie ma dwa rodzaje diod, a co za tym idzie dwa różne tryby pracy. Za światło rozproszone odpowiada 10-watowa matryca COB, z kolei punktowe realizowane jest poprzez diodę W-LED o mocy 5 W. W tym pierwszym przypadku można dodatkowo uzyskać barwę czerwoną.

Dzięki hakowi obracającemu się wokół własnej osi, latarkę daje się wygodnie zawiesić, a łożysko w korpusie pozwala na regulację kąta świecenia. Norma IP54 gwarantuje z kolei ochronę przed pyłem i lekkimi zachlapaniami.

Zobacz: Biedronka kusi fanów taniej elektroniki. Co tym razem? [20.09.2021]

W latarkę wbudowano akumulator. Jego pojemność nie jest niestety znana, za to należy zaznaczyć, że ładowanie odbywa się za pośrednictwem złącza microUSB i dołączonej do zestawy stacji dokującej. Jego status sygnalizuje odpowiedni wskaźnik. Co jednak najciekawsze, sama latarka ma gniazdo zwrotne, przez co awaryjnie może posłużyć też w roli powerbanku.

Cena detaliczna narzędzia wynosi 79,90 zł, a producent prócz samego urządzenia z akcesoriami, zapewnia również trzyletnią gwarancję. Przypomnijmy jeszcze, oferta rusza 27 września.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: CC-BY SA 4.0 (Jacek Halicki)

Źródło tekstu: Biedronka, oprac. własne